Воздушная тревога звучала этой ночью на территории Украины. Мощные взрывы раздавались в Павлограде, также прилёты были зафиксированы в подконтрольных ВСУ Славянске и Запорожье. А в зоне спецоперации бойцы "Северной" группировки войск развивают наступление. Наши подразделения под прикрытием авиации и артиллерии штурмуют сразу четыре населённых пункта на Харьковском участке фронта.

Когда бандеровцы заметили пикирующую "Герань", было уже поздно. Барражирующий снаряд попал в крупный пункт управлениями беспилотниками. В результате атаки спаслись только трое. Остальные националисты и весь запас ударных дронов сгорели.

Последствия ночных воздушных ударов российских войск по Николаевской области: пожарные тушат склад с морскими безэкипажными катерами. Но от них, запчастей, боеприпасов уже ничего не осталось. Снаряженные взрывчаткой дроны, которые ВСУ собирались запустить в акваторию Черного моря, ангары и стоянка полностью выгорели. Кстати, это еще и пламенный привет британским спецслужбам, которые причастны к планированию диверсий.

Двойки ударных вертолетов берут курс в сторону Харьковской и Сумской областей. На этой неделе авиация как никогда активно работает по лесополосам вокруг Волчанска и самому городу. "Вертушки" сносят блиндажи и опорные пункты. Многоцелевые бомбардировщики ликвидируют тыловые базы и командные пункты, спрятанные километрах в 20 от передовой.

Под прикрытием авиации морпехи и мотострелки смогли пробить еще одну брешь на Харьковском участке и атаковать бандеровцев сразу в 4 населенных пунктах. В эти минуты идет штурм Бурлука, Приколотного, Амбарного и Хатнего. С марша противник отброшен на 10 километров.

Линия обороны ВСУ в Харьковской области мало помогает бандеровцам сдерживать натиск группировки "Север": рвы, зубы дракона и мотки колючей проволоки. Любой такой участок российские танкисты и дивизионы "Градов" "раскатают" в целину за два-три дня.

Кстати, на Харьковщине уже 75 населенных пунктов, находятся под контролем российских подразделений. А сегодня постепенно начинается оперативное окружение Купянска. Наши штурмовики пробились на северные окраины. И сейчас находятся всего в километре от города.