Умеров назначен секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины

Бывший министр обороны Украины Рустем Умеров назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом стало известно в пятницу, 18 июля.

Как уточняет РИА Новости, обнародован соответствующий указ за подписью главы киевского режима Владимира Зеленского.

Ранее предполагалось, что Рустема Умерова отправят послом в Соединенные Штаты — это дал понять предводитель киевского режима Владимир Зеленский, заявив, что министр обороны станет "ключевым нашим послом", если Украина решит менять своего представителя в США.

Однако отправить в Вашингтон киевский режим решил все же не Умерова, а и.о. вице-премьера Ольгу Стефанишину. Ей предстоит работать в статусе спецуполномоченного президента Украины по вопросам развития сотрудничества с Соединенными Штатами, пока Вашингтон не согласует ее назначение украинским послом.

В Верховной раде утверждали, что Умеров не смог стать послом в США из-за его американского гражданства — законы Соединенных Штатов запрещают гражданам США представлять интересы другого государства.

По второй версии, Умерова решили не отсылать за океан, чтобы он смог по-прежнему руководить делегацией Украины на стамбульских переговорах с Россией по мирному урегулированию. В статусе посла в Вашингтоне он попросту не смог бы продолжить исполнять эту функцию.