Стоцкая показала похожих на Киркорова детей: народ ахнул

Анастасия Стоцкая поделилась радостью - ее сыну Александру исполнилось 14 лет. По такому поводу популярная исполнительница опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" свежую фотографию, на которой запечатлела именинника, а также его младшую сестру Веру. Ей восемь лет.

Многочисленные подписчики ахнули от восторга и рассыпались в комплиментах. По их мнению, наследники Стоцкой растут настоящими красавцами. Некоторые комментаторы в очередной раз заявили, что дети артистки поразительно похожи на поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова. Народ уверен, что это сходство не случайно, ведь артистов связывали тесные отношения.

Но как бы не хотелось фанатам, и сын, и дочь Анастасии Стоцкой были рождены в браке с ресторатором Сергеем Абгаряном. И он точно отец детей певицы. Ведь певица сотрудничала с поп-королем до того, как встретила Абгаряна. По датам роман с Киркоровым и рождение первенца Стоцкой совершенно не сходятся.

Да и сама певица, уставшая от сплетен, однажды прокомментировала слухи о подозрительной похожести ее детей на Филиппа Киркорова. Тогда Анастасия Стоцкая сказала, что ей "смешно" слышать подобные разговоры.