США откажутся от бомбардировщика B-1B Lancer из-за России

Американские власти намерены отказаться от эксплуатации сверхзвукового бомбардировщика B-1B Lancer, поскольку он не подходит на случай возможного конфликта с Россией.

Как пишет National Interest, стратегически этот самолет — не лучший выбор для ВВС США, поскольку он не соответствует требованиям для прорыва противовоздушной обороны практически равных по силе противников.

Издание отмечает, что американской армии предстоит переход от конфликтов в свободном воздушном пространстве, как в Ираке и Афганистане, к конфликтам в оспариваемом воздушном пространстве. В пример приводят Китай и Россию, которые ощутимо усовершенствовали свои системы ПВО.

С учетом всего этого Пентагон может заменить B-1B Lancer на новейший бомбардировщик B-21 Raider, подытоживает NI.

В марте президент США Дональд Трамп объявил, что корпорация Boeing выиграла у Lockheed Martin конкурс на разработку пилотируемого истребителя шестого поколения F-47, который будет "самым смертоносным самолетом в истории". На него планируется потратить не менее 20 миллиардов долларов.

Между тем американские журналисты отмечают, что российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля" Х-101 приводит в ужас. По данным СМИ, максимальная дальность такой ракеты составляет от 3000 до 4000 километров — Х-101 всех модификаций может достичь любой точки на Украине, а также в Европе.