Дети в опасности: МВД предупредило о мошенничестве с играми

Полиция предупредила о мошенничестве с современными компьютерными играми.

Кибермошенники могут взломать игровой аккаунт ребенка через фишинговые ссылки, а через игровые сообщества вовлечь его в преступную деятельность.

Под разными предлогами преступники вынуждают игрока дешево купить какое-нибудь уникальное снаряжение, передать банковские реквизиты.

Задача родителей – помочь своему ребенку играть безопасно. Взрослые должны интересоваться играми, изучать отзывы и фильтровать то, во что играет ребенок.

"Отдайте предпочтение однопользовательским проектам от крупных студий, так как они практически полностью гарантируют безопасный игровой опыт", - советуют в МВД.

Если ребенок дома с ноутбуком - это не значит, что он в безопасности, напомнили в ведомстве.