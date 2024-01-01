КНДР закрыла курорт Вонсан для иностранцев после визита Лаврова

Национальное управление по туризму КНДР отдало распоряжение временно прекратить допуск иностранных граждан на курорт Вонсан. Это связывают с визитом российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Как отмечает Bloomberg, в ходе своего официального визита в КНДР российский дипломат побывал на новом курорте, обсудив с руководством государства возможности увеличения притока туристов из России.

Спустя несколько дней Вонсан перестал принимать иностранных гостей без объяснения причин. Bloomberg предполагает, что это связано с незавершенностью строительства и благоустройства курорта — продемонстрировав Вонсан Лаврову, власти КНДР решили закрыть курорт для окончания всех необходимых работ.

За строительством курорта Вонсан лично наблюдал председатель КНДР Ким Чен Ын. Летом 2024 года он подчеркивал, что стране важно развивать туризм, и пообещал, что на восточном побережье КНДР появятся километры песчаных пляжей, десятки гостиниц и спортивных объектов.

Россияне могут отправиться на новый курорт в поездах с беспересадочными вагонами. Это самый длинный беспересадочный железнодорожный маршрут: поезд преодолевает свыше 10 тысяч километров за восемь суток. Поезда между Пхеньяном и Москвой будут курсировать дважды в месяц. Но организовать поездку в КНДР не так просто.