Москвичам пообещали еще неделю ливней

Дожди ожидаются в Москве на протяжении всей недели, которая начнется 21 июля. Об этом предупредила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Как отметила эксперт в комментарии АГН "Москва", погода к выходным 19-20 июля вновь испортится — ее будет определять следующий атлантический циклон. Из-за него в Москве пройдут кратковременные дожди разной интенсивности, не исключена гроза. Температура днем составит от 24 до 26 градусов.

За такими выходными последует дождливая неделя, улучшения погоды пока что ждать не приходится, констатировала Позднякова.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов подтвердил в интервью RT, что в ближайшее время ливневые дожди в Москве не закончатся. Он уточнил, что 19 июля к столичному региону подойдет с юго-запада фронтальная зона, поэтому со второй половины субботы возобновятся дожди и грозы. Они также захватят первую половину воскресенья, 19 июля.

Между тем в Москве и Подмосковье действует повышенный, "желтый", уровень погодной опасности из-за ожидающейся грозы. Как следует из прогностической карты предупреждений на официальном сайте Гидрометцентра России, он сохранится до 21 часа воскресенья, 20 июля.