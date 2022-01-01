Первый рейс из Москвы в Геленджик вылетел после перерыва

Первый за три года регулярный рейс в Геленджик вылетел из московского аэропорта "Шереметьево".

Airbus A321 авиакомпании "Аэрофлот" будет в полете около 3 часов 40 минут. Загрузка самолета составляет около 95%, заняты 175 из 183 кресел, передает корреспондент РИА Новости.

В связи с ажиотажем, стоимость билета может достигать 50 тысяч рублей. К сентябрю цена установится на отметке 12-14 тысяч рублей. Ожидается, что в скором времени полеты в Геленджик возобновят "Уральские авиалинии", S7 Airlines, Smartavia и "Ютейр".

9 июля Минтранс сообщил об открытии аэропорта в Геленджике, который был закрыт с 2022 года - после начала специальной военной операции на Украине.

В настоящее время остаются закрытыми аэропорты Анапы, Симферополя, Краснодара, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка и Ростова-на-Дону.