В Госдуме призвали WhatsApp готовиться к уходу из России

Мессенджеру WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) пора готовиться к уходу с российского рынка. Такое заявление сделал в пятницу, 18 июля, первый заместитель председателя думского комитета по информационной политике Антон Горелкин.

Как написал парламентарий в своем Telegram-канале, этот мессенджер "с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям". Указанный перечень предстоит разработать российскому кабмину по поручению главы государства Владимира Путина.

Горелкин отметил, что WhatsApp в ежедневном режиме используют 68% россиян. В случае ухода зарубежного мессенджера из России претендентом на освободившуюся долю станет российский национальный мессенджер, от которого ожидают "реализации уникальных функций", подчеркнул депутат.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что глава государства Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября предложить дополнительные ограничения на использование в России программного обеспечения (ПО) из недружественных стран, включая коммуникационные сервисы. Вслед за этим оживились разговоры о возможном запрете на ряд мессенджеров в нашей стране.

В июне депутат Госдумы Александр Ющенко, комментируя слухи о вероятной блокировке WhatsApp в России, напомнил, что прежде необходимо создать достойную отечественную альтернативу. Что касается предложений убрать иностранные мессенджеры в целях борьбы с интернет-мошенничеством и иными преступными деяниями, политик указал на то, что преступники используют технологии в целом, а не отдельные платформы.