Зеленский поручил Умерову заняться переговорами с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский поручил "активизировать" переговорный процесс в Стамбуле экс-министру обороны Рустему Умерову, ставшему новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

"Следует активизировать переговорный трек. Сейчас продолжается выполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле. В этом процессе требуется больше динамики", - написал Зеленский в посте в Telegram-канале.

Кроме того, украинский президент поручил главе СНБО проработать с партнерами договоренности по оружию.

Ранее сегодня Зеленский назначил Умерова секретарем СНБО - он сменил на посту Александра Литвиненко. Изначально Умерова хотели отправить послом в США, но Вашингтон отказал в назначении из-за американского гражданства. Дипмиссию в результате возглавила Ольга Стефанишина, занимавшая пост вице-премьера-министра юстиции.

Накануне Верховная рада утвердила бывшего украинского премьера Дениса Шмыгаля на пост министра обороны. Выступая со своим первым словом, он заявил, что на Украине отсутствует силовая мобилизация, а российская армия "отступает".