МИД России возмутили слухи о закрытии в КНДР курорта из-за Лаврова

Публикации СМИ о том, что власти КНДР якобы закрыли Вонсан для иностранцев после посещения этого курорта российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, являются грубым фейком. Такое заявление сделала в пятницу, 18 июля, спикер МИД России Мария Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства отреагировала на сообщения Bloomberg о том, что спустя несколько дней после приезде Лаврова на курорт перестали пускать иностранных граждан. Авторы публикации предположили, что это может быть связано с необходимостью довести до конца строительные работы.

Как заявила Захарова, это "классическая ложь", которую распространили "американские СМИ, аффилированные со спецслужбами США". Чиновница предположила, что "это вызвано банальной злобой американских военно-политических элит, которые увидели, что их стратегия давления на КНДР провалилась", сообщает ТАСС.

Власти КНДР не раз подчеркивали, что поддерживают Россию в ее внешней политике, в том числе в борьбе с "империалистическим врагом", как официальный Пхеньян именует Соединенные Штаты.

Также МИД КНДР указывал, что никто не давал Соединенным Штатам и их союзникам полномочий оценивать легитимные отношения суверенных государств. "Происки враждебных сил" не окажут на них никакого влияния, заверили в Пхеньяне.