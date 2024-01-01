Россиянам объяснили, как защититься от менингококковой инфекции

В России наблюдается рост заболеваемости менингитом — эта инфекция крайне опасна. Самым эффективным средством для борьбы с ней остается вакцинация. Об этом напомнил терапевт Филипп Кузьменко.

Как указал медик в интервью радио Sputnik, прививка от менингококковой инфекции не включена в России в национальный календарь вакцинации. От менингококка прививают по эпидемиологическим показаниям. Однако, по мнению Кузьменко, "как раз сейчас такие показания наступают".

Специалист предложил "просто смотреть на то, как это можно лучше всего организовать" вакцинацию. В частности, владелец компании или предприятия может устроить организованную вакцинацию своих сотрудников.

Немаловажно грамотно информировать людей по теме вакцинации — например, "информирование по громкой связи в метро, в общественном транспорте – неплохая идея". При этом Кузьменко призвал не ограничиваться сухими фактами, а "рассказать, например, какую-нибудь историю какого-нибудь мальчика, который как бы был не вакцинирован", чтобы дать людям возможность "в этих историях узнавать себя".

Ранее уже сообщалось, что в России наблюдается тенденция к увеличению заболеваемости менингококковой инфекцией. Медики поясняли, что если "с точки зрения детского населения мы потихоньку справляемся", то с приезжими иностранцами сложнее, ведь миграционные потоки — это меняющиеся группы людей.

Весной 2024 года вспышка бактериального менингита была зафиксирована в Соединенных Штатах. Американские СМИ утверждали, что инвазивный штамм поражает преимущественно взрослых от 30 до 60 лет, при этом чаще заболевают афроамериканцы, нежели представители европеоидной расы.