Агата Муцениеце намекнула, что вышла замуж

В мае музыкант, аккордеонист-виртуоз Петр Дранга сделал предложение актрисе Агате Муцениеце. Та приняла кольцо. А недавно новоиспеченная невеста объявила, что ждет третьего ребенка. Напомним, что от актера Павла Прилучного у Агаты есть сын Тимофей и дочь Мия.

Когда точно состоится свадьба, неизвестно. Однако в близком кругу говорят, что актриса и музыкант намерены сочетаться браком в сугубо конфиденциальной обстановке. Не исключено, что торжественное мероприятие пройдет даже не в России. Сами артисты не комментировали новости о свадьбе.

Однако теперь в Сети говорят, что Агата Муцениеце уже могла выйти замуж. Поводом для пересудов стала свежая публикация актрисы в Сети. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Агата опубликовала фотографию, на которой запечатлела различные украшения белого цвета с карточкой бренда. Эта компания известна созданием в том числе и дорогих свадебных платьев. Теперь комментаторы в Сети судачат, что Муцениеце намекнула на то, что уже сочеталась браком с Дрангой.

Отметим, что популярная актриса продолжает работать даже будучи беременной. Она задействована в нескольких проектах, о чем с удовольствием рассказывает публике. Поклонники уверены, что Агата достаточно хорошо себя чувствует, чтобы вести активный образ жизни.