Песков сделал заявление об уходе WhatsApp* из России

В Кремле прокомментировали сообщения о возможном уходе WhatsApp* из России. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, мессенджер популярен в России, но закон един для всех.

"WhatsApp в целом самый популярный сервис во многих странах и в том числе в России. По популярности это сервис номер один. Есть определенные обязанности в соответствии с законами России. Все законы должны выполняться", - заявил он.

Ранее сегодня депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка. По его словам, мессенджер "с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям".

Позднее депутат Антон Немкин назвал WhatsApp брешью в национальной безопасности. По его мнению, "включение в список программ из недружественных юрисдикций, подлежащих ограничениям, — вопрос времени".

* — принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией.