Россия считает очередной пакет антироссийских санкций, согласованный Евросоюзом, незаконным. Такое заявление сделал в пятницу, 18 июля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, каждый новый пакет ограничительных мер добавляет сложностей его авторам, поскольку это обоюдоострое оружие.

Песков напомнил, что Россия уже выработала иммунитет к внешним санкциям. Российские власти намерены изучить новые ограничения, установленные Евросоюзом, для минимизации рисков, сообщает РИА Новости.

Высказались о новых санкциях и в Министерстве иностранных дел России. Заместитель руководителя внешнеполитического ведомства Александр Грушко допустил, что на этом фоне объем торговли с Евросоюзом, который "в лучшие годы составлял 417 миллиардов долларов", вообще "дойдет до нуля", сообщает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал успехи национальной экономики в условиях повышенного внешнего давления. Он подчеркивал, что в последние годы экономика России развивалась "в далеко не тепличных, а весьма сложных условиях", но это не помешало ей расти опережающими темпами.