В Москве начался демонтаж монорельса: москвичи ахнули, когда увидели первые результаты

Арку центрального входа ВДНХ снова видно издалека, как это было десятилетия назад. Там демонтировали три пролета бывшего монорельса.

Уже сегодня жители и гости столицы смогут любоваться одной из самых узнаваемых достопримечательностей города без каких-либо проблем. Кроме бетонных опор на месте монорельса больше не осталось ни металлических балок, ни проводов.

Исторический вид на арку сохранят в первозданном виде. Его не будет перекрывать первый в России парк над землей, который построят на месте монорельса.