Собянин сообщил о планах расширения сети летних лагерей для подростков

В Москве впервые открылись спортивно-патриотические лагеря для юных москвичей. Всего за шесть двухнедельных смен их посетят более 4,5 тысяч подростков. Лагеря названы в честь выдающихся маршалов Советского союза. Открытие патриотических центров приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Пока одни маршируют, другие учатся оказывать первую медицинскую помощь. Попасть сюда, в детский спортивно-патриотический лагерь "Жуков", было мечтой многих школьников. И это несмотря на то, что здесь нет места гаджетам и интернету, только свежий воздух, палатка и армейская дисциплина.

"Мне понравились именно условия лагеря, палаточный лагерь - это очень необычно, я первый раз в таком лагере. Я кадет, я хочу это развивать, и это прекрасный лагерь для летнего периода, чтобы провести хорошо эти две недели, в любую погоду здесь можно найти развлечения. И без телефонов, без всего того, что мы привыкли делать каждый день", - говорит Полина Марченкова, ученица 9 класса школы №2053.

Расписание у ребят тоже не из простых. Подъем в 8 утра, гимн, завтрак и занятия. На них можно попробовать себя в роли военного, пройти инженерную, тактическую и даже огневую подготовку. В лагере работают 40 квалифицированных вожатых, в том числе и участники специальной военной операции.

"Я как участник СВО несколько могу перекрыть направлений, как и любые другие инструктора, то есть с боевым опытом, то есть медицина, огневая подготовка, стрельба с пневматики. Мы объясняем детям, что такое любовь к родине, а любовь к родине начинается с семьи", - говорит Максим Грабовский, инструктор детского палаточного лагеря "Жуков"

После обеда ребята принимают участие в спортивно-патриотических фестивалях, соревнованиях, играх и турнирах. А уже вечером все вместе собираются у костра. Летние смены, посвященные 80-летию победы, в этом году впервые проходят в трех спортивно-патриотических палаточных лагерях, названных в честь выдающихся маршалов Советского Союза: "Василевский", "Рокоссовский" и "Жуков".

Профильные смены за лето посетят более 4,5 тысяч учеников с 7 по 10 класс — победители городских, всероссийских и международных конкурсов и соревнований спортивной, туристской и патриотической направленности. Всего за лето пройдет шесть двухнедельных смен.