В Сеченовском университете лечат патологию коленного сустава по уникальной методике

В Сеченовском университете - впервые в России - начали лечить патологии коленного сустава с помощью собственных клеток пациента. Раньше в таких случаях речь шла о долгой консервативной терапии с неизвестным результатом. Инновационная методика не только восстанавливает хрящевую ткань, но и предотвращает возможную инвалидность. Как проходят операции?

Евгению Дунаевскому всего 35 лет. Он обожает спорт, каждый сезон открывает на горнолыжных склонах. Но 4 года назад падение со сноуборда перечеркнуло все планы. Боль в колене стала преследовать его не только при катании, но и в обычной жизни.

Хрящ разрушался всё сильнее. Причина оказалась в том, что износ затронул один из самых уязвимых участков коленного сустава.

"У него образовался дефект коленного сустава в области блока бедренной кости. Это то место, где надколенник соприкасается с бедренной костью. Именно на этой поверхности образовался глубокий хрящевой дефект, который сильно болел, ограничивал движение, ограничивал качество жизни пациента", - рассказал Евгений Калинский, травматолог-ортопед.

Раньше для таких пациентов оставалась только одна перспектива - долгое консервативное лечение, а в итоге часто и замена сустава на искусственный. Но в Сеченовском университете появилась уникальная технология, которая недавно получила лицензию в России - пересадка хондросфер, это такие объемные структуры из основных клеток хрящевой ткани, выращенных из собственных клеток хряща пациента. Евгений стал третьим в стране, кому их пересадили.

"Мы забираем образцы тканей из сустава пациента, отправляем эти образцы на линию производства в лабораторию и спустя пять-шесть недель с момента этой процедуры к нам возвращается из лаборатории биологический медицинский клеточный продукт", - сообщил Евгений Калинский.

Важно, что это полностью собственный материал пациента — никаких чужих тканей или донорских субстанций. Операция проходит малоинвазивно - без огромных разрезов. Тем не менее, процесс заживления достаточно долгий.

Только после полной реабилитации Евгений сможет вернуться к спорту. Но главное другое - боль уйдет навсегда. Сегодня такие операции в России проводят только на коленном суставе. Но в будущем хирурги надеются применять технологию и для других суставов - плечевого, голеностопного и локтевого.