В Центре Грабаря покажут шедевры, пережившие Великую Отечественную войну

"Спасти и сохранить". В Центре Грабаря готовятся к выставке, главными героями которой станут шедевры, пережившие годы Великой Отечественной войны. А ещё реставраторы - в прямом смысле вставшие на защиту культурного достояния. Под руководством Игоря Грабаря, имя которого и носит центр реставрации, были сформированы бригады специалистов. Работать им приходилось в тяжелейших условиях.

Чтобы полотно "зазвучало", реставраторы проводят огромную работу - слой за слоем снимают налёт времени. Кропотливый труд: предельная концентрация внимания, напряжение тела, и самое опасное – контакт с химикатами. Все это для лекарей картин в военные годы казалось незначительным - под угрозой была их жизнь.

"Создавались бригады, которые выезжали в самые сложные регионы. Они находили то, что нужно консервировать, оказывали "первую медицинскую помощь". Я думаю, что реставраторы имеют полное право называться защитниками Отечества - защитниками нашей идентичности", - отметила Светлана Воловенская, куратор выставки.

Огонь войны не щадил произведения искусства. Но и те, что удавалось вывезти, подвергались не меньшему риску.

"Часто это были очень ограниченные по времени часы, и условия транспортировки и хранения, конечно, не обеспечивали тех музейных норм, которые обычно присущи предметам музейным", - пояснил Дмитрий Сергеев, генеральный директор Центра им. Грабаря.

Так, портреты молодого Петра и его соратника графа Шереметева, пренебрегая царскими почестями, упаковав в деревянные ящики, в спешке эвакуировали из Кусково в Соликамск. Во время пути баржу с грузом подтопило, а в пункте назначения условий для просушки не было.

Портретам возвращали прежний вид не один год. Но есть среди "жертв" войны и те, изменения на которых специально удалять не стали. Иконы Псковского музея-заповедника фашисты вывезли в Германию в качестве трофеев. Отметки на них – словно клейма узников концлагеря.

Иконы 16 века вернули в Советский Союз почти сразу после окончания Великой Отечественной. Некоторые из них всё еще продолжают реставрировать. Работу же над этими экспонатами в Центре Грабаря закончили к 80-летию Победы - вернули к жизни сотню легендарных агитплакатов "Окна ТАСС". Для советских солдат и мирных жителей они имели огромное значение.

Мимо этих "Окон" во время войны было не пройти. Они висели на витринах, заборах, рассылались в армии и были доступны даже для малограмотного населения. Их боялся сам министр немецкой пропаганды Геббельс - он заранее приговорил к смертной казни всех, кто работал в "Окнах ТАСС".

Но художников это не испугало. Во время осады столицы они стали писать на плакатах дату и слово "Москва", чтобы показать жителям, что они всё еще продолжают работать.

Плакаты были недолговечными - многие из них утратили часть деталей. Реставрировали их с помощью фотографов и химиков по специальной методике: разбивали на несколько фрагментов, как пазлы, чтобы затем, уже обновленными, собрать воедино.

Теперь большинство экспонатов колесит по выставкам страны - в каждом таком "Окне" - летопись Победы.