Садовое кольцо в субботу перекроют из-за фестиваля "Олимпийская Москва"

В эту субботу на Садовом кольце пройдет фестиваль "Олимпийская Москва". Как можно догадаться из названия, посвящен он 45-летию начала Олимпиады, которая проводилась в столице в 80-м году.

Спортивное мероприятие охватит весь центр и превратит улицы столицы в площадки для тренировок. Эстафета с передачей факела, шествие чемпионов, выступление музыкальных групп и даже запуск олимпийского мишки: москвичи смогут окунуться в атмосферу Олимпиады-80.

Все Садовое кольцо станет ареной для спортивных мероприятий, а потому транспортное движение будет перекрыто. 12 площадок расположатся на Зубовской, Кудринской площади, Большой-Садовой и других центральных улицах. Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут.