Продюсер раскрыл семейные тайны Юрия Мороза

В Москве 16 июля похоронили режиссера Юрия Мороза. Кинодеятелю было 68 лет, последние два года он боролся с онкологическим заболеванием. В последний путь режиссера проводили вдова, актриса Виктория Исакова, его дочь от первого брака, артистка Дарья Мороз, друзья и поклонники.

Продюсер Олеся Сазыкина призналась, что для нее Юрий Мороз навсегда остался выдающимся человеком. Они познакомились на съемках фильма "Родина", в которых были задействованы Виктория Исакова, Владимир Машков, Сергей Маковецкий и другие артисты. Сазыкина раскрыла секреты семейной жизни Юрия Мороза. Так, она отметила, что между Викторией Исаковой и Дарьей Мороз не всегда было все гладко.

"Даша и Вика не целовались взасос. Но... У Даши была ревность к Вике, на самом деле. У Вики также была ревность к Даше. У них небольшая разница в возрасте, поэтому... Но серьезных конфликтов не было. Для меня дядя Юра остался прекрасным человеком, который никому никогда не отказывал в помощи, даже когда у него обнаружили рак. Я помогла ему с контактами врачей. Он мог иногда вспылить, но всегда по делу. В работе он был требовательным, лидером. А в плане жены и дочери... Что сказать? В хорошем смысле подкаблучник. Его обожали и боготворили", - сообщила Сазыкина aif.ru.

Напомним, Юрий Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне (Украинская ССР). Он окончил Школу-студию МХАТ, а в 1988 году — режиссерский факультет ВГИКа. С 1979 по 1987 год служил в театре "Ленком". Мороз также занимался режиссурой, сценарной работой и продюсированием, возглавлял Ассоциацию молодых кинематографистов.