Кремль ответил на угрозу генерала НАТО захватить Калининград

Российские власти слышат и учитывают все враждебные высказывания о Калининградской области, звучащие с Запада. Об этом предупредил в пятницу, 18 июля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Кремле отреагировали на угрозу командующего сухопутных войск НАТО Кристофера Донахью "подавить с земли" Калининградскую область. Западный военный утверждает, что в военно-политическом блоке это уже "спланировали и разработали".

Песков счел это очередным звеном в цепи "враждебных агрессивных заявлений, которые мы часто слышим от представителей оборонных ведомств европейских стран".

Пресс-секретарь президента России также назвал Североатлантический альянс инструментом конфронтации, враждебность которого "вынуждает нас учитывать это все и принимать соответствующие меры для обеспечения нашей собственной безопасности", сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в литовском Шяуляе, расположенном недалеко от границы с Калининградской областью, появится инфраструктура для размещения подразделений НАТО — на 29 гектарах возведут объекты системы связи и инфраструктуры.

Помощник президента России Николай Патрушев предупреждал, что НАТО отрабатывает на учениях вблизи российских границ сценарии с захватом Калининградской области и превентивными ударами по ядерным арсеналам.