Российский актер погиб в зоне спецоперации

Актер Тобольского драматического театра Константин Орлов погиб в зоне специальной военной операции. Об этом рассказали в театре, в котором служил погибший.

В театре подчеркнули, что Орлов решил пойти на СВО добровольцем, причем "сделал это без тени страха и сомнений". 7 июля произошла трагедия. У Константина Орлова остались жена и двое несовершеннолетних детей.

Константин Орлов за свои 53 года успел поработать в Курганском областном драматическом театре и Арзамасском драмтеатре, но его актерский талант на полную мощь раскрылся именно в Тобольском театре, где он прослужил четверть века, сыграв почти в 60 постановках.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подчеркивал, что российская армия ведет тяжелую ежедневную работу — гонит врага с русской земли. Он напомнил про "преемственность подвига героев Великой Отечественной войны и их потомков — наших современников, участников специальной военной операции, освободительной операции".

Президент России Владимир Путин заявил, что участники СВО — это подлинная элита и гордость нашей страны. Героизм воинов, защищающих жизненные интересы России, становится нравственным ориентиром для миллионов наших сограждан и вне военной службы.