Ольга Бузова сообщила новости о своей малышке: "Бусинка в основном без сознания"

Ольга Бузова плачет и не находит себе места уже который день. Любимая собака поющей ведущей, йоркширский терьер Ева, смертельно больна. Ветеринары борются за жизнь песика.

Переживания звезды скандально известного реалити-шоу "Дом-2" увеличиваются в связи с тем, что Ольга не может постоянно находиться возле своей малышки, ведь ей приходится работать. Бузова признавалась, что выполняет свои обязанности буквально автоматически, а все ее мысли находятся рядом с любимой питомицей.

Вот и в настоящее время Ольга находится далеко от Москвы, но зорко отслеживает все, что происходит с собакой. Поющая ведущая вышла на связь с последними новостями о состоянии крохи. Она объяснила свое решение держать поклонников в курсе, поскольку те близко к сердцу приняли ее беду и теперь живо интересуются судьбой домашнего животного.

"Новостей хороших нет. Мне очень больно об этом не только думать и говорить, но и даже писать. Бусинка периодически приходит в себя, но в основном без сознания. Состояние тяжелое. Очень. Пока так", - сообщила расстроенная Ольга Бузова в своем официальном телеграм-канале.