Путину доложили о проблемах Владимировской области

Создание рабочих мест, ремонт социальных объектов, новые виды туризма. Социально-экономическое развитие Владимирской области обсудили сегодня Владимир Путин и губернатор Александр Авдеев на встрече в Кремле.

Губернатор доложил о росте зарплат. В индустриальных парках открывают новые предприятия. В результате увеличивается спрос на рабочую силу и вознаграждение сотрудникам. К тысячелетию Суздаля в городе отремонтировали почти всю дорожную сеть, облагородили парки и дворовые территории.

Но есть и проблемы. Одна из главных - дефицит медперсонала.

"У нас одна из больших проблем, к сожалению, уже лет десять назад сложилась, – это дефицит медицинских кадров, почти 30 процентов. Мы, конечно, как и другие регионы, пытаемся работать по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер". В прошлом году семь специалистов пригласили. Ну, Вы знаете, это получается, как говорится, игра с нулевым результатам. Потому что мы пригласили, они приехали из Костромы или из Чувашии – там дефицит. Поэтому три года назад я принял решение, что мы должны иметь собственный медицинский вуз. У нас один из немногих регионов, в котором его не было", - сообщил Авдеев.