Великобритания расширила санкционный список в отношении России

Британские власти расширили черный список лиц, которым воспрещается въезд на территорию королевства, еще на 23 позиции. Как заявил МИД Великобритании, это было сделано в рамках санкционной политики, направленной против России.

Как уточняет ТАСС, санкции введены в отношении российского информационного агентства "Африканская инициатива", против его главного редактора Артема Куреева и его заместителя Анны Замараевой, а также против руководителя представительства организации в Буркина-Фасо Виктора Луковенко.

Включение в черный список предполагает как закрытие границ Великобритании для этих лиц, так и блокировку любых операций с их активами, находящимися в британской юрисдикции.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новые общеевропейские санкции в отношении нашего государства, предупредил, что каждый новый пакет ограничительных мер добавляет сложностей его авторам, поскольку это обоюдоострое оружие.

В апреле российское Министерство иностранных дел в связи с антироссийским курсом Лондона включило в черный список для въезда в Россию 21 британского парламентария. Ведомство подчеркивало, что сделало это в ответ на откровенное хамство в адрес нашего государства.