Принцесса Лимпопо переехала на Алтай: "Люди здесь приятные"

У жителей города Яровое в Алтайском крае появилась необычная соседка. Принцесса из африканской провинции Лимпопо вышла замуж за яровчанина и переехала к нему.

Как сообщает Telegram-канал "Вести Алтай", Тсакани Зенки Мийен сама предложила мужу переехать на Алтай, к родителям супруга. Сыграв свадьбу на жаркой родине девушки, супруги отправились в зимнее Яровое. Уроженка Африки не испугалась морозов и сугробов, тем более что жители Ярового отнеслись к ней очень радушно. Местные школьники приходят к Зенки, чтобы подтянуть свой английский.

В планах супругов — открыть в России школу английского языка, а в Африке организовать обучение русскому языку.

Ранее 95-летний граф Петр Шереметев рассказал, что намеревается на склоне лет вернуться на родину, поскольку хотел бы " провести остаток жизни там, где мои корни, где покоятся мои предки, где начиналась история нашей семьи". Письмо аристократа передали президенту России Владимиру Путину. В Кремле поприветствовали желание соотечественника вернуться домой.

В июне российский посол в Осло Николай Корчунов отмечал, что ощутимо выросло число желающих перебраться в Россию граждан Норвегии. По его словам, каждый месяц дипмиссия получает около трех-пяти обращений от иностранцев с просьбой разъяснить порядок получения визы и переезда в Россию.