Гороскоп на сегодня, 21 июля, для всех знаков зодиака

Овны

Готовьтесь много слушать и говорить! Вас ждут встречи, обсуждения новостей - люди будут охотно идти на контакт. И вы сможете узнать все, что захотите.

Тельцы

Представители этого знака сегодня получат долгожданные деньги, что однозначно вас порадует. Прекрасный повод купить себе что-то приятное – просто для настроения.

Близнецы

Луна с Венерой в вашем знаке – болтушки-хохотушки, не удивляйтесь, если и у вас будет игривое настроение. Ваше чувство юмора сегодня на высоте!

Раки

Займитесь чем-то для души: найдите время прогуляться, почитать, привести мысли в порядок. Сосредоточьтесь на своем комфорте, а не на суете.

Львы

Луна и Венера призывают вас к лёгкости — можно даже позволить себе немного летнего безрассудства. Когда еще развлекаться, если не в июле?

Девы

Вам захочется сделать свою работу красиво, четко - так, чтобы собой гордиться. Ведь звезды обещают дать шанс блеснуть перед начальством или клиентом.

Весы

В этот день любые идеи о курсах, путешествиях или иностранных языках будут особенно вдохновляющими. Ловите мотивацию, пока горячо!

Скорпионы

Личная жизнь бьет ключом. Ваша привлекательность зашкаливает, но важно не торопиться - Луна с Венерой любят игру, а не контроль.

Стрельцы

Если вы в паре - сходите в кино или кафе. Если свободны - есть шанс на интересную встречу. Не ищите серьёзность, ищите человека, с которым легко.

Козероги

Вы сможете справиться с делами быстрее, чем ожидали. Подключите музыку, купите себе любимый кофе - создайте приятную атмосферу на работе.

Водолеи

Ваше настроение будет на высоте, особенно если позволить себе эксперименты. Наденьте что-то непривычное, измените прическу, примерьте новую роль.

Рыбы

Луна с Венерой создают идеальную обстановку для "домашней магии". Попробуйте зажечь свечи или благовония, сказать слова благодарности своей семье.