Эпидемия одиночества: сможет ли смартфон заменить живое общение

ВОЗ обнародовала страшные цифры. От одиночества в мире каждый час умирает 100 человек. Одиночество повышает риск инсульта, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, всё это - как и в целом тоска от недостатка общения - приводит к преждевременной смерти. Проблема колоссальная и касается всего человечества, не разбирая границ, религии, рас и даже возраста, хотя еще каких-то несколько десятилетий назад основной удар приходился по пожилым. Сегодня же картина иная. Впрочем, замечено, что в первую очередь от одиночества страдают жители высокоразвитых стран. Да и вообще 21-й век признан самым одиноким в истории планеты.

Мы живем в эпоху одиночества. По крайней мере, так говорят многие социологи, а вслед за ними и СМИ. На западе подсчитали, что за последние 20 лет люди стали на 20 процентов времени меньше проводить в живом общении. Вместо этого они остаются наедине со смартфоном или ноутбуком. Аналогичной статистики по России нет, но вряд ли она сильно отличается, особенно в крупных городах. Зато есть другая цифра: 43 процента россиян в тот или иной момент испытывают одиночество. Понятие это довольно размытое, как, например, дружба или любовь, но базовое определение все же есть: эмоциональное состояние человека, при котором нет доверительных отношений с другими людьми из-за психологической и социальной изоляции.

"Если нет рядом людей, которым могли бы доверить и рассказать, поговорить о пустяках. О том, как сбежал кофе утром на плите, о том, как мы вышли гулять и вдруг пошел дождь, о том, что мы заметили, какие красивые клумбы вокруг нас, то это уже состояние немножко тяготит и влияет. Как на здоровье, физическую форму, так и на душевную, поэтому можно сказать, что за общением стоит не только возможность разговаривать о чем-то, но и наше настроение, наша форма физическая, наша активность, наш настрой боевой", - рассказала Екатерина Игонина, психолог Московской службы психологической помощи населению Департамента труда и социальной защиты населения столицы.

Одиночество напрямую связано с повышением уровня жизни. В древние времена люди не могли существовать вне племени. Изгнание было самым страшным наказанием, которое в 9 случаях из 10 означало скорую смерть. Человек погибал от голода, холода или становился жертвой хищников. Сейчас же для безопасной и сытой жизни достаточно усилий одиночки. В 21 веке многим можно даже не ходить на работу в офис. А любую еду, особенно в крупных российских городах, вам круглосуточно доставит курьер. Общение как таковое тоже кардинально изменилось – разговоры, шутки, флирт перешли в онлайн. В лучшем случае по видео или телефонной связи, а часто просто превратились в переписку. Поводов для встреч все меньше, как и желания видеть других людей. В Японии в последние годы появился специальный термин – хикикомори. Это горожане, которые не выходят из своих квартир.

Один из самых известных хикикомори, правда, уже бывших – японец Итори Хируаки. Он не выходил из своей комнаты 17 лет, а прервал свою изоляцию только когда понял, что может умереть из-за инфекций и проблем с зубами. Впрочем, хикикомори – это те, кто сознательно обрекает себя на роль городского отшельника. Но в мире больше тех, кто одиноким становится не по своей воле, а еще нередко страдает от одиночества, хотя по факту одиноким не является.

"Можно быть одним и в достаточно молодые годы. Нередко дети, которые уж, казалось бы, само общение, чувствуют себя одинокими, например, при наличии каких-то проблем в семье, при сложностях в коммуникациях со сверстниками. Одиночество, хотя его фактически нет, конечно, чувствуют часто подростки. Потому что им кажется, что их никто не понимает, нет единомышленников. И тоже если есть проблемы со сверстниками, они тоже могут чувствовать себя одинокими. Особенно часто одиночество влияет на людей пожилого возраста", - отметила Екатерина Игонина.

Хорошая новость в том, что с одиночеством пожилых людей научились успешно бороться. Российская столица в этом вопросе не только в национальных, но и в мировых лидерах. Программа "Московское долголетие" помогает десяткам тысяч пенсионеров найти себе компанию.

В просторной комнате с кондиционером играют в настольный теннис. Инвентарь можно получить на месте, но некоторые игроки так увлекаются, что сами покупают себе профессиональные ракетки и мячи. В соседнем зале - гимнастика. Группа небольшая, но только из-за сезона. Многие в это время уезжают на дачу.

На занятия по ритмике сезонность не распространяется. Аншлаг здесь всегда. Сложнее всего в центре "Московского долголетия" побыть в одиночестве. На площади почти 1100 квадратов десятки кабинетов и залов, где проходят занятия, мастер-классы и даже спортивные соревнования. В этой мастерской сейчас никого, но только потому что здесь их две, а будущие модельеры и швеи придут сюда после обеда.

Для тех, кто от спорта и моды далек, есть образовательные курсы. На занятиях Анны Невольниковой каждый раз приходится использовать самый большой зал. Врач-эндокринолог рассказывает о диабете, но часто возникают вопросы о здоровье в целом, в том числе и о душевном.

"Самое главное в организме человека – это голова. И одиночество, когда человек находится сам в себе, и не получает никакой подпитки, не получает вдохновения. Это действительно приводит к тому, что он ходит по своему собственному замкнутому кругу. И все это переходит на внутренние органы и приводит к болезням. И на основе "Московского долголетия", я сама знала пациентов, и только придя сюда в качестве лектора, я вижу здесь реально хорошие примеры, когда люди приходят одинокие, а потом включаются, начинают чем-то заниматься", - рассказала Анна Невольникова, заведующий отделением эндокринологии городской поликлиники №220.

Успех такой терапии активностью можно наблюдать на примере посетителей центров "Московского долголетия". Понятно, что у пожилых людей уже есть и хронические заболевания и нет прежней бодрости, но для своих лет большинство из них выглядит весьма достойно.

"После занятий остаются, идут дальше чай пить в зоне кафе, знакомятся, общаются. Потом дружат. А кто-то знакомится и потом заводит брак. У нас есть такая пара, которая поженилась", - рассказал Руслан Заугольников, руководитель Центра Московского долголетия "Пресненский".

Самое сложное в борьбе с одиночеством – сделать первый шаг. Привычки и нежелание выходить из зоны комфорта, да и просто страх давят на человека. Но каким бы высокотехнологичным не был 21 век, инстинкты на поведение все еще влияют. Homo Sapiens по-прежнему млекопитающее стадное. И если уж после 60 люди находят себе друзей и даже пару, то у тридцатилетних одиночек шансы высоки.

Но если совсем не хочется выходить из квартиры, психологи дают простой совет: скажите себе, что вы в любой момент сможете вернуться домой, если что-то не понравится. И постепенно увеличивайте время общения. Главное – не попасться на удочку другой проблемы современного общества – прокрастинации, проще говоря, синдрома отложенной жизни, и не переносить на потом выход в люди. Тем более, что лето – самое лучшее для этого время.