Названы причины резких перестановок в украинском правительстве

На фоне крайне тяжелого положения на фронте Владимир Зеленский решил переставить кровати в публичном доме - провести перестановки в кабинете министров. Новым премьером Украины стала Юлия Свириденко, знаковые изменения произошли и в составе правительства. Самым пикантным в произошедшем является то, что статья 10-я украинского закона "о правовом режиме военного положения" прямо запрещает прекращение полномочий органов государственной власти. Причём, эта же 10-я статья запрещает прекращение полномочий и президента Украины. Оппоненты действующей власти уже задались вопросом, почему, если во время военного положения можно распустить правительство, нельзя отправить в отставку и главу государства?

Это было самое быстрое утверждение премьер-министра Украины. Кандидатуру Юлии Свириденко представил Владимир Зеленский. В его присутствии в зале заседаний уже по традиции отключили мобильную связь и интернет. И уже через полчаса на табло появились результаты - 262 голоса "за". Точно такой же результат, с которым в четверг парламент утвердил отставку с поста главы правительства Дениса Шмыгаля. Совершенно очевидно, что в обоих случаях результат был предрешен, а Рада просто выполнила роль статистов в спектакле одного актера.

"Зеленский уже давно игнорирует любые нормы закона. Знаете, есть такая хорошая украинская поговорка "Сгорел сарай, гори и хата". То есть ему уже все равно, учитывая, какое количество законов он уже нарушил, какое количество денежных средств было похищено, в том числе и из карманов его главных спонсоров. Ему уже абсолютно все равно. Он идет к своей цели, невзирая уже ни на какие законодательные, юридические или иные виды ограничений", - отметил Олег Ногинский, политолог, руководитель научной группы Центра евразийской интеграции.

По закону, кандидатуру премьер-министра должна была предложить коалиция депутатских фракций, а не глава государства. Но сам нелегитимный Зеленский привычно это обошел, что по сути подтвердил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия:

"Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить правительство. Мы во фракции поддерживаем её кандидатуру".

Еще в понедельник Зеленский без всяких церемоний провел встречу и еще не назначенным премьером и поставил задачи. А в соцсетях в это время уже вовсю распространялось сообщение: родной брат Свириденко - Виталий уехал на учебу в Лондон и остался там. При этом он является главой Черниговской областной федерации стрельбы и по возрасту подпадает под мобилизацию.

Какой программы можно ожидать от Свириденко, эксперты сказать не берутся, зато уверены, что именно такой человек во главе правительства сейчас нужен Зеленскому. И не только ему.

"В данном контексте она абсолютно технократичная фигура, человек, который никогда не являлся первым лицом за всю свою карьеру. Она всегда выступала в качестве специалиста, эксперта. То есть это абсолютно рабочая лошадка без собственных ярких лидерских амбиций. Фактически сегодня правительство Украины полностью берется через нее под контроль офиса президента в лице Ермака и начинает выполнять функцию их исполнителей. Кабмин Украины становится в данном случае продолжением офиса президента", - рассказал Олег Ногинский.

Главой офиса Зеленского Ермак стал на месяц раньше назначения Шмыгаля главой правительства - в феврале 2020-го. И вот теперь Шмыгаль ушел, а Ермак лишь укрепил свои позиции. В полном противоречий окружении Зеленского эту фигуру уже давно называют непотопляемой. Обращают внимание на это многие, намекая при этом на самые тонкие обстоятельства.

Впрочем, довольно странных связей у Зеленского предостаточно. Взять хотя бы его кума - вице-премьера Украины Алексея Чернышова. В правительстве Шмыгаля он возглавлял очень своеобразное ведомство - Министерство национального единства. И видимо с целью его укрепления, уехал за границу - как только запахло жареным. В июне национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило Чернышову подозрение в пятикратном занижении стоимости земли, выделенной одному из застройщиков. В знак благодарности министр получил восемь квартир. Не остались внакладе и подельники. Общий ущерб составил почти 25 миллионов долларов. Но вот ведь странно - к суду по избранию меры пресечения Чернышов вернулся в Киев, где его ожидал на удивление мягкий вердикт: вместо ареста с последующим приговором 12 лет тюрьмы - освобождение под залог в три миллиона долларов.

"Ну, не будет же он своего кума сажать в тюрьму. Ну, так, пожурили. Сумма залога была крайне неприличной для госчиновника. Откуда у него такие деньги? Наверное, с миру по нитке собрал, друзья помогли. Кредит взял под высокий процент", - говорит Александр Дудчак, политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ.

А ведь еще во время предвыборной гонки Зеленский обещал бороться с коррупцией, невзирая на личности. По всей Украине висели агитационные плакаты. Обещал посадить даже Петра Порошенко. А теперь, в случае с Чернышовым пошел против самого антикоррупционного бюро, которое фактически подконтрольно американцам. Видимо, посчитал данный конфликт интересов нестрашным. Зато в вопросе реформирования правительства, как утверждает "Вашингтон пост", все сделал как надо:

"Зеленский произвёл перестановки в своём правительстве, что многие считают попыткой открыть новые каналы связи с президентом Дональдом Трампом и его администрацией. Ротации произошли как раз в тот момент, когда в понедельник Трамп объявил о новой программе продажи оружия Украине".

Как раз в понедельник в Киев приехал спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог. И задержался, вопреки традициям подобных визитов, сразу на несколько дней. Официально обсуждал ситуацию на фронте и поставки американского оружия. И, скорее всего, заодно контролировал, как проходит та самая трансформация исполнительной власти.

И, кстати, Министерства национального единства, как и самого Алексея Чернышова в новом кабмине не будет. Его состав сразу после утверждения премьер-министра в четверг одобрила Верховная рада. Главным приоритетом правительства Зеленский назвал самостоятельное производство оружия и его создание вместе с партнерами. Неслучайно Минобороны передали функции Министерства по стратегическим отраслям промышленности. А возглавит ведомство отставной премьер Денис Шмыгаль.

"Сегодня он действительно стал узнаваемой личностью на Украине. Для Зеленского это недопустимо. Именно поэтому его ставят на заведомо провальную позицию министра обороны, которая приведет только к тому, что на него повесят всех собак за все неудачи в зоне боевых действий", - отметил Олег Ногинский.

Впрочем, начались эти неудачи еще при Резникове и продолжились при Умерове. Последнему после замены на Шмыгаля все уверенно прочили пост посла в США. Казалось бы, понижение, но по мнению экспертов - джек - пот. После всех провалов фактически уйти от ответственности, а заодно воссоединиться с семьей, которая живет во Флориде в доме на берегу океана. Не сложилось. Вашингтон кандидатуру Умерова не одобрил. Причем, как выяснилось, потому, что у него, оказывается есть американское гражданство. Киеву пришлось срочно думать о замене.

"Подписал указ о назначении Ольги Стефанишиной специальной уполномоченной Президента Украины по развитию сотрудничества с Соединёнными Штатами Америки. В этом статусе Ольга будет работать, чтобы не терять темпа в отношениях с Америкой, пока продолжаются все соответствующие процедуры согласования с Вашингтоном её кандидатуры на должность Посла Украины в Соединённых Штатах", - сообщил Зеленский.

Но вот незадача, в июне Стефанишина тоже оказалась в центре коррупционного скандала. Местные СМИ сообщили, что управление арестованными ценными активами в стране переходит "связанным со Стефанишиной людям", в том числе ее бывшему мужу. В среду стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины открыла уголовное дело против Стефанишиной по статье о злоупотреблении служебным положением - наказание до шести лет тюрьмы. Так что оптимизм Зеленского в отношении ее кандидатуры на пост посла может быть преждевременным. А ведь так хвалил ее за работу по евроинтеграции и за участие в переговорах с США о новом формате экономического сотрудничества. Которые, к слову, закончились заключением известного соглашения об украинских недрах. А подписала его опять-таки, к слову, только что утвержденная в должности Юлия Свириденко. Так что для Вашингтона она - фигура знакомая и явно удобная. А что касается Стефанишиной, не исключено, что на ее коррупционные схемы закроют глаза. Россию же больше интересует продолжение переговорного процесса в Стамбуле, где украинскую делегацию, как известно, возглавлял как раз Рустем Умеров. Вопрос - задумает ли Киев ротацию и тут?

"Это повод для украинской стороны затянуть переговоры. Скажут: вот у нас смена главы делегации на переговорах с Россией в Стамбуле", - отметил Александр Дудчак, политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ.

Впрочем, для нас от перестановки персонажей на Украине ничего не изменится. Как не меняет ничего, по оценке экспертов, и ротация правительства Незалежной. В Верховной раде в последние дни в ходу известный анекдот про перестановки кроватей в борделе и угрюмая констатация факта: Зеленский и Ермак установили контроль над вертикалью власти, превратив кабмин и парламент в инструменты, как они думают, своей политики. Но фактически в стране окончательно установилась диктатура - как это происходило в прошлом веке в ряде государств Латинской Америки при участии США. Так что в Вашингтоне накопили большой опыт, как проводить свою политику в странах, утративших суверенитет.