51-летняя Наталия Антонова снялась в купальнике и сразила красотой

Наталья Антонова считается одной из самых востребованных актрис в отечественном кинематографе. В основном ее зовут играть в сериалах. Она известна по работам в таких многосерийных фильмах как "Осколки", "Конец невинности", "Метод Фрейда", "Операция "Мухаббат", "Возмездие". На счету Наталии Антоновой более 70 ролей.

График актрисы расписан на несколько месяцев вперед. Однако едва выпадает возможность, артистка старается проводить время с родными и близкими. Вот сейчас, например, Наталия отправилась в путешествие и даже позволила себе нарядиться в купальник. В официальном телеграм-канале актриса опубликовала фотографию, на котором запечатлена в бикини.

"А вы знаете, что загар - это плохой тон. Настоящая леди не загорает... А актерам совсем нельзя загорать. Мою коллегу чуть не сняли с роли из-за загара, художник по гриму оказалась доброй и супер профессиональной и справилась с загаром..." - рассказала историю Антонова.

Она призналась, что иногда позволяет себе понежиться под солнышком, но позволяет себе такое лишь в то время, когда солнце минимально активное, при этом дополнительно использует сильный солнцезащитный крем для кожи.

В Сети многочисленные поклонники пришли в восторг от фигуры Наталии Антоновой. Фанаты осыпали артистку комплиментами и заявили, что ей решительно нельзя 51 год.