У попавшей в грандиозный скандал Гузеевой появился неожиданный защитник

Лариса Гузеева попала в скандал из-за рекламы вилл на Бали. Бизнесмен Сергей Домогацкий продавал дома на индонезийском острове за 200 тысяч долларов, но, собрав с покупателей деньги, пропал. "Лицом" проекта была ведущая "Давай поженимся!". Обманутые покупатели теперь призывают актрису к ответу, они уверены, что Гузеева была в сговоре с Домогацким.

Почти 30 человек жертв аферы обратились в полицию с просьбой проверить действия Гузеевой. Народ пытается понять, насколько актриса была осведомлена о мошеннической схеме.

За оскандалившуюся ведущую неожиданно вступился Прохор Шаляпин. Певец уверен, что Гузеева также стала жертвой Домогацкого, ведь бизнесмен испортил актрисе репутацию. Певец уверен, что Лариса оказалась втянута в эту историю из-за своей наивности.

"На нее написали заявление в полицию. Я был в ужасе. Я уверен, что ее просто подставили. При чем здесь она? Кто ее пригласил, на того и вали", — отметил исполнитель хита "Тебя обнимал".

Прохор не понимает, почему за Гузееву еще не вступились ее друзья-знаменитости. Шаляпин считает, что любой публичный человек мог оказаться на месте ведущей.

"Мне как-то неприятно, ведь весь публичный мир молчит, а я считаю, надо поддержать человека. Вряд ли она причастна к какому-то мошенничеству. Ее в чем угодно можно обвинить, но только не в этом", — заявил Прохор в шоу Евгении Медведевой "БеС Комментариев".