Карл III годами скрывал, что терпеть не может Миддлтон: Кейт повторяет ошибку Дианы

Карл III, став королем, повел себя очень некрасиво по отношению к невестке. Он вернул во дворец любовницу принца Уэльского, которую за несколько лет до смерти прогнала Елизавета II. Многие не могли понять, почему Карл III так жестоко поступил с Кейт Миддлтон, которую многие принимали за любимицу монарха.

Оказывается, свекр на самом деле терпеть не может принцессу Уэльскую. Якобы последней каплей стал поступок Миддлтон на коронации. Тогда Кэтрин была зла на мужа и повела себя очень опрометчиво: сначала герцогиня с детьми опоздала на церемонию, а потом не поклонилась Камилле. Но хуже всего то, что, по мнению британцев, своим роскошным нарядом Кейт затмила короля с королевой.

И это был не единственный случай, когда звездный час Карла III "портит" жена Уильяма. Кейт давно стоит на первом месте во всех рейтингах народной любви к членам королевской семьи. Но в этом нет ничего хорошего для самой Миддлтон.

Подобное было с народной любимицей принцессой Дианой. Королевские биографы утверждают, что тогда еще принц Чарльз действительно переживал о том, что живет в тени жены. Но если супруге наследник престола еще мог простить обожание толпы, то после развода обстановка очень накалилась. Раскрыв измену мужа, Диана стала еще более популярной, а Чарльза начали ненавидеть.

Подтвердил нелюбовь Карла III к Кейт и принц Гарри в своих мемуарах "Запасной". Герцог Сассекский вспомнил, что еще при жизни Елизаветы II Чарльз запрещал Кэтрин появляться на тех мероприятих, которые намеревался посетить сам. Расписание Миддлтон всегда подгоняется под это требование, пишет Daily Express.