Новый, 18-й пакет антироссийских санкций, принятый "европейскими недоумками", не спасет от разгрома киевский режим. Рестрикции ЕС способны изменить позицию России ровно настолько, насколько это удалось предыдущему, 17-му пакету, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Как написал Медведев в Telegram, российская экономика, без сомнения, выстоит. А разгром бандеровского режима продолжится - Россия будет наносить удары по объектам на территории Украины, включая Киев, с возрастающей силой.

Зампред Совбеза призвал можно дольше сохранять память о мерзкой русофобии Европы. Надо ненавидеть европейцев "так сильно, как умели предки": по мнению Медведева, ненависть - важнейшее оружие, позволяющее двигаться к ее противоположности – любви к тем, кто ее достоин.