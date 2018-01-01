Бывшие гимнастки сборной Украины устроили драку с полицейскими в Москве

Две бывшие участницы сборной Украины по художественной гимнастике Альбина и Анжела Осиновские устроили драку с сотрудниками правоохранительных органов в Москве. Произошло это в детской зоне в ТЦ "Авиапарк".

Как уточняет Telegram-канал SHOT, Осиновские находились там вместе со спутником Сергеем. Внезапно посетители решили, что курить можно прямо там, не выходя в специально отведенные для этого зоны. Администратор вызвал полицейских, они задержали мужчину-нарушителя. Осиновские набросились на сотрудников правоохранительных органов.

В итоге всех троих задержали, возбуждено дело по статье 318 Уголовного кодекса России ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Самое жесткое наказание, которое она предусматривает — лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что актрисы устроили драку в московском Электротеатре Станиславского. Звезда сериала "Интерны" Алла Казакова повздорила с коллегой по труппе Марией Беляевой, получив от нее сильный удар в лицо. Казакову отправили в больницу с сотрясением головного мозга и повреждением носовой перегородки.

В центре внимания остается ситуация с футболистом Федором Смоловым — он подрался в том же заведении, где в 2018 году футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев избили двух московских чиновников. Смолов уверяет, что в его случае жертвой является он сам, ведь у него вымогали деньги, угрожая обнародовать видеозапись конфликта.