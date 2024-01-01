Президент США Дональд Трамп в одной из бесед заявил предводителю киевского режима Владимиру Зеленскому, что Украина ничего не добьется в обороне, поэтому ей необходимо попытаться перейти в наступление.

Как пишет The Washington Post, американский лидер призвал Зеленского признать, что "Украина не сможет изменить ход войны в обороне". Также газета утверждает, что Трамп поинтересовался, может ли украинская армия "бомбить Москву или Петербург", на что получил ответ: "Если получим подходящее оружие — сможем".

Источник в Киеве заявил изданию, что по завершении того созвона с американским президентом Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак сошлись во мнении, что это был лучший разговор с Трампом из всех состоявшихся.

Еще в статусе кандидата в президенты США Дональд Трамп рассказал, что во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским поднимал тему спецоперации и призывал главу киевского режима "заканчивать с этим конфликтом", поскольку Украина несет огромные потери и провалила анонсированное контрнаступление.

Американские СМИ отмечали, что потеря летом 2024 года сел Урожайное и Старомайорское стала ударом для Украины, потому что украинские "морпехи с таким трудом захватили их в ходе кровавого контрнаступления". Однако ВСУ ничего не могли поделать с напором российских бойцов: "Вокруг летало столько всего, что раненых удавалось эвакуировать только ночью".