Мэр Москвы сообщил о сбитом над столицей беспилотнике

Система противовоздушной обороны уничтожила еще один беспилотный летательный аппарат, пытавшийся атаковать Москву. Об этом сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин добавил, что на месте падения беспилотника работают специалисты экстренных служб. Мэр Москвы в течение последних двух часов трижды сообщал о летевших на столицу украинских дронах. Все они были уничтожены системой ПВО.

Ранее Собянин сообщил, что за минувшую ночь силы ПВО сбили под Москвой три беспилотника. Всего над российскими регионами в течение ночи были сбиты 73 дрона ВСУ.