Всплыли новые факты самоубийства Кунгурова: врачи не могли поставить диагноз, а жена бросила на попечение отцу

Евгений Кунгуров погиб 8 апреля 2024 года. Его тело обнаружили под окнами дома в Пресненском районе Москвы. По данным следствия, 40-летний певец свел счеты с жизнью.

О том страшном дне рассказала сестра Кунгурова Юлия. По ее словам, певец перед кончиной отправил смс жене, это было около семи часов вечера, после этого Евгений перестал выходить на связь. Сестра призналась, что в последние месяцы на Кунгурова навалилось много проблем, подводило здоровье, но Юлия не верит, что певец добровольно ушел из жизни.

"Врачи не могли поставить диагноз. У него были странные ощущения (я не хочу их озвучивать). При этом анализы показывали, что он здоров. Возможно, последствия ковида или нервного истощения — он работал до изнеможения, хотя выходить на сцену ему было тяжело", — рассказала сестра артиста.

Кунгуров никогда не страдал от алкоголизма, хоть об этом и судачили после его смерти. Юлия уверяет, что лишь раз видела брата пьяным, и то это было больше 10 лет назад.

Сестра певца призналась, что из всей информации, что СМИ выдали о Евгении, правдивыми были лишь сообщения о его жене. Кунгуров действительно был на грани развода, супруга не только съехала от него, но и не давала видеться с детьми. Артист очень переживал из-за этого.

"Последние два месяца папа жил с ним, а жена не появлялась. 8 апреля она приехала забрать вещи детей… А вечером случилось то, что случилось", — поделилась Юлия.

Более того, супруга Евгения появилась только на официальной церемонии прощания, которая была организована для поклонников. На похороны женщина уже не поехала.

"Прощание было организовано странно: люди не знали, куда идти, все держалось в тайне. Но формально — на ее средства. В Заречном друзья Евгения полностью взяли организацию на себя: перевезли тело, устроили церемонию, даже поминки в кафе. Мы не тратились — они посчитали это своим долгом. Вдова не приехала в Заречный", — заявила сестра Кунгурова в беседе с изданием "Жизнь".