Зеленский обсудил с новым главой минобороны удары вглубь России

Владимир Зеленский провел встречу с новым министром обороны – возглавившим военное ведомство накануне Денисом Шмыгалем. Украинский лидер обсудил с главой минобороны новые удары вглубь российской территории, сообщила пресс-служба Зеленского в Telegram.

Зеленский выслушал первый доклад Шмыгаля. По словам украинского лидера, обсуждалась частота ударов и приоритетные задачи. Зеленский поблагодарил все вовлеченные подразделения за точность.

Президент Украины добавил, что Шмыгаль уже проводит аудит контрактов по поставке Киеву дронов-перехватчиков. Ранее Зеленский потребовал от бывшего министра обороны - ныне главы украинской делегации на встречах в Стамбуле Рустема Умерова - активизации переговоров с Россией.