Эстония запретила въезд 19-ти грузинским чиновникам

Девятнадцать высокопоставленных грузинских чиновников не смогут ездить в Эстонию. Таллин ввел против них санкции и закрыл въезд в страну. В числе внесенных в черный список, в частности, министр юстиции и генеральный прокурор.

Как сообщила пресс-служба эстонского МИД, директиву подписал глава эстонского ведомства Маргус Цахкна. В списке также депутаты, прокуроры, судьи и бывший начальник полиции. По версии эстонских властей, грузинские чиновники преследовали мирных протестующих, журналистов и представителей оппозиции.

Эстония и Литва еще в декабре прошлого года решили ввести санкции против 20 представителей правительства Грузии – в том числе и премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Тбилиси решил не отвечать зеркально, объяснив свою позицию уважением к народам этих стран. В общей сложности в эстонские черные списки попали 102 грузинских чиновника, передает РИА Новости.