Минюст признал иноагентами журналиста Кириллову* и поэтессу Резник*

Минюст России расширил перечень иноагентов. В список попали художник Дмитрий Храмцов*, бывший петербургский муниципальный депутат Ксения Торстрем*, а также блогер и поэтесса Наталья Резник*.

Иностранными агентами признаны также журналисты Маша Майерс* и Ксения Кириллова*. В перечне и политический аналитик Василий Жарков*. Юрилическим лицом, исполняющим функции иноагента, признан интернет-портал Activatica.org*, сказано в сообщении на сайте Минюста.

Внесенные в список лица собирали денежные средства в поддержку ВСУ, выступали против специальной военной операции на Украине. Кроме того, они распространяли недостоверную информацию о решениях органов российской власти и их политике, пытались формировать негативный образ ВС России.

*Физическое или юридическое лицо, исполняющее функции иноагента