Аэропорт Геленджика принял первый рейс после трехлетнего перерыва

Аэропорт Геленджика после трехлетнего перерыва сегодня принял первый рейс. Пассажирский самолет прилетел из Москвы.

Борт встретили торжественно - по традиции включили водяную арку. Время в пути - 4 часа. Первым рейсом прибыли 175 человек - событие стало радостным не только для них самих и их родственников, но вообще для всех горожан. Ведь добираться до черноморского курорта стало намного быстрее.

В ближайшее время в Геленджик запустят перелеты не только из российской столицы, но также из Новосибирска и Санкт-Петербурга.