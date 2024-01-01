Симоньян сделала заявление о состоянии Кеосаяна, 7 месяцев находящегося в коме

В конце 2024 года в дом Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна пришла беда. Режиссер пережил клиническую смерть и впал в кому. Он до сих пор находится без сознания.

Журналистка каждый день приезжает к мужу в больницу. В какой-то момент режиссер стал реагировать на Симоньян и даже попытался сжать руку жены. Но с тех пор улучшений в его состоянии нет. Маргарита уверяет, что не опускает руки и надеется на выздоровление Тиграна. Она призывает молиться за Кеосаяна и говорит, что только бог поможет ему выкарабкаться.

Поклонники пары поддерживают журналистку, и каждый день спрашивают, нет ли изменений. Симоньян давно не рассказывала новости о Кеосаяне, поэтому многие стали волноваться. В итоге Маргариту вынудили высказаться.

Одна из поклонниц поинтересовалась у Симоньян, как обстоят дела с лечением режиссера. Женщина написала, что, если Маргарита боится сглаза, то может не отвечать. После такого жене Кеосаяна пришлось объяснить, почему в последнее время она не говорит о состоянии Тиграна.

"Я не боюсь сглаза. Просто нечего сказать..." — написала в своем Telegram-канале Симоньян.