Собянин сообщил о трех сбитых над Москвой беспилотниках

Силы российской противовоздушной обороны засекли еще три украинских беспилотных летательных аппарата, летевших на Москву. Об этом сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр добавил, что все три дрона ВСУ были уничтожены системой ПВО. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин сообщил, что противовоздушная оборона за два часа уничтожила три украинских беспилотника, пытавшихся атаковать столицу. Незадолго до этого стало известно о двух ликвидированных над Москвой дронах ВСУ.