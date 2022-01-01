Задержанного ФСБ администратора Telegram-сообщества осудили на 11 лет

Одиннадцать лет лишения свободы – такой приговор вынес суд администратору оппозиционного Telegram-сообщества в Нижегородской области. По данным УФСБ России по региону, осужденный публиковал в мессенджере призывы воевать на стороне Вооруженных сил Украины.

По данным следствия, мужчина в 2022 году вступил в контакт с представителями украинских спецслужб. В дальнейшем он выкладывал в Telegram материалы, оправдывающие террористическую деятельность Украины, а также собирал для СБУ данные о перемещении техники и личного состава ВС России, передает ТВЦ.

Суд признал жителя Нижегородской области виновным в конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством и публичных призывах к террористической деятельности. Наказание осужденный будет отбывать в колонии общего режима.