Искалеченная в Дубае модель Ковальчук до конца жизни останется инвалидом: не может даже сидеть

Модель из Украины Мария Ковальчук пропала в ОАЭ весной после празднования дня рождения. Через несколько суток девушку без сознания нашли у одной из трасс Дубая.

Медики чудом спасли Марию. У нее были переломы позвоночника, ног, рук, ребер. Модель перенесла в Эмиратах восемь операций и больше недели провела в искусственной коме. Сейчас Ковальчук, по слухам, в Норвегии, а преступники, издевавшиеся над ней, так и не задержаны.

Мать пострадавшей Анна Ковальчук рассказала, что модель в общей сложности перенесла 12 операций. Мария ничего не помнит и не узнает даже маму. Девушка не может сидеть, подняться с кровати ей удается только при помощи медперсонала. Блондинка не помнит, что с ней произошло.

"Когда она впервые открыла глаза — я думала, сердце у меня остановится. Я очень ждала этого момента, но когда она посмотрела на меня, я поняла, что она меня не узнает. Никакой реакции. Я сказала: "Доченька, это мама", а она просто смотрела мимо…" — рассказала Анна одному из украинских изданий.



Мария не разговаривает, она произносит только какие-то бессвязные фразы. Модель потеряла память и даже не может запомнить, где находится, она с трудом ориентируется в происходящем. При этом семья уже потратила на лечение все деньги, а врачи выставили новый счет на 100 тысяч долларов.

О ситуации, в которую попала Ковальчук, высказалась певица Вика Цыганова. Она предостерегла других девушек от подобной судьбы.

"Заканчивают почти все одинаково. Мало того, что Марии не заплатят, ее обидчиков не накажут, а до конца жизни она останется инвалидом. Ближайшие пару лет ей придется провести в арабской тюрьме, потому что эскорт-услуги в Эмиратах запрещены", — заявила Вика на своей странице в соцсети.