Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке и Украине

Ситуацию на Ближнем Востоке и на Украине обсудили в телефонном разговоре президенты России и Турции. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обстоятельно обменялись мнениями относительно положения в ближневосточном регионе, сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран выразили глубокую обеспокоенность всплеском насилия в Сирии. Москва и Анкара убеждены в необходимости стабилизации ситуации через диалог и укрепление национального согласия.

Кроме того, Владимир Путин подтвердил принципиальный настрой на поиск политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Российский лидер поблагодарил Эрдогана за готовность содействовать проведению в Стамбуле прямых российско-украинских переговоров. Также президенты рассмотрели некоторые вопросы дальнейшего развития двусторонних связей.