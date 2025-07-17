Трамп поручил рассекретить все материалы по делу Эпштейна

Президент США Дональд Трамп поручил Министерству юстиции добиться обнародования всех показаний большого жюри присяжных, относящихся к делу Джеффри Эпштейна. Финансист обвинялся в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Как отмечает The Washington Post, таким образом американский лидер пытается подавить растущий политический протест по поводу того, как его администрация обращается с материалами дела.

На какие именно записи ссылался Трамп, не сразу стало ясно. Показания федерального большого жюри по закону являются конфиденциальными, и Трамп заявил в своем посте, что их обнародование должно быть одобрено судом.

Заявление Трампа прозвучало через несколько минут после того, как он пообещал подать в суд на The Wall Street Journal: это издание опубликовало репортаж, в котором говорилось, что он разместил рисунок обнаженной женщины в альбоме Эпштейна, посвященном 50-летию в 2003 году. Как написал президент в социальной сети Truth, пресса должна научиться быть правдивой и не полагаться на источники, которых, вероятно, даже не существует.