Полина Диброва раскрыла правду о расставании с мужем

Слухи о разводе Полины и Дмитрия Дибровых появились после того, как супруги перестали выходить вместе в свет и публиковать общие фото. Надо решил, что это верный знак о том, что пара разбежалась.

Жена телеведущего молчала до тех пор, пока некие инсайдеры не стали давать комментарии газетам и рассказывать, что брак Диброва действительно трещит по швам. Полина сама вышла на связь с журналистами и сообщила, что происходит в ее семье.

Все домыслы о разводе многодетная мама опровергла. По словам Дибровой, телеведущий пропал из соцсетей не из-за разногласий в браке. У Дмитрия на это совсем другие причины. Дибров взялся за свою фигуру и намерен в сентябре поразить народ.

"Попросил какое-то время не снимать его, чтобы устроить сюрприз. Хочет выйти в новом образе в новом сезоне. Уже минус 20 килограммов! Все скоро обалдеют от того, как он здорово выглядит. Мы вместе решили, что ему нужно вернуться в форму. Так что все хорошо", — рассказала "СтарХиту" Полина.

Ранее поклонники заметили, что Дибров внезапно помолодел. Народ даже заподозрил, что ведущий сделал пластическую операцию. Но Дмитрий на эти домыслы отреагировал резко. Шоумен заявил, что "стареть сейчас в моде", и он никогда не ложился под нож пластического хирурга.