Российская армия нанесла очередную серию ударов исключительно по военным объектам Украины. Приходят сообщения о пожаре в порту Одессы, куда предположительно прибыла натовская техника. В Краматорске - взрывы на складах боеприпасов, в Павловграде повреждено предприятие ВПК.

В зоне спецоперации наши подразделения продвигаются вперед. За неделю освобождены десять населенных пунктов. Потери ВСУ составили восемь с половиной тысяч боевиков.

Экипажи Су-25 не дали противнику ни единого шанса. "Грачи" уничтожили опорники и личный состав боевиков в зоне ответственности группировки "Восток". Авианаводчик подтвердил - все цели ликвидированы.

На Южно-Донецком направлении в районе села Камышеваха отличились операторы наших "птичек", точными сбросами поразив вражеский антенный комплекс и пункт управления беспилотниками.

Как всегда на высоте артиллерия. Расчёт буксируемой гаубицы Д-30 группировки "Центр" сорвал ротацию формирований ВСУ на Красноармейском участке фронта. Дроны-разведчики выявили скопление противника и место подвоза боеприпасов на передовую. Минимальным количеством выстрелов неприятель был уничтожен.

А десантники группировки "Днепр" на днях освободили населённый пункт Каменское в Запорожской области. Сегодня появились подробности. Штурмовики малыми группа форсировали реку и скрытно вышли к позициям боевиков. Их поддержала авиация и артиллерия. Многоступенчатая оборона ВСУ была сломлена.